Ilaria Sula, i genitori: "Samson ci ha scritto una lettera di scuse, vergognoso"

"Samson ci ha scritto una lettera di scuse. Vergognoso, è vergognoso quello che ha fatto". I genitori di Ilaria Sula si sfogano con i giornalisti che hanno incontrato a Terni. nello studio dell'avvocato Giuseppe Sforza che rappresenta la famiglia. "Ilaria era una ragazza forte che aveva tanti sogni", ha sottolineato mamma Gezime. "Quella di Samson non è una madre, una madre come lei non deve esistere", ha aggiunto. "Una madre - spiega - non può aiutare un figlio a nascondere un cadavere, a nascondere nostra figlia. Non so che cuore ha. Non lo so...". I genitori hanno poi parlato degli ultimi messaggi ricevuti dal telefono della figlia. "Che volevi pensare? Che non era lei, non era Ilaria".