Ilaria Sula, caccia ai complici di Samson

Per inquirenti Mark Antony Samson si è disfatto del cadavere di Ilaria Sula con un complice. E' l'ipotesi investigativa che sta prendendo sempre più piede. Il corpo della studentessa uccisa a Roma era troppo pesante da poter essere trasportato da una persona sola. Il killer, per non essere notato dai vicini e dai passanti, deve aver agito necessariamente con un'altra persona per infilare il cadavere nel trolley e poi nel bagagliaio dell'automobile con cui ha viaggiato per oltre 40 chilometri per arrivare nel comune di Capranica Prenestina. E lì abbandonarlo.