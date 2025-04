Ilaria Sula, c'è un altro Dna maschine sulla scena del crimine

Una serie di bugie, prima e dopo l'omicidio di Ilaria Sula. Mark Samson - reo confesso del delitto della ex fidanzata - avrebbe taciuto sugli esami dati all'università ad Architettura. Diceva che era prossimo alla laurea, ma secondo alcuni quotidiani sembra ne avesse dato soltanto uno. Ilaria voleva la verità ma lui evitava di rispondere, e questo era uno dei motivi di dissidio tra i due. Litigavano e lei aveva minacciato di lasciarlo, cosa che era poi avvenuta. Mark ha sempre detto di aver fatto tutto da solo, di averla uccisa nell'appartamento di via Homs, quartiere Africano di Roma, tenendo fuori i genitori. Un'altra bugia. La madre ha confessato di averlo aiutato a ripulire l'appartamento, ed è indagata per concorso in occultamento di cadavere. Ed ora spunta la traccia di Dna di un'altra persona isolata dalla Scientifica nell'abitazione di Samson, che potrebbe indicare un altro complice. E' stato il padre? si chiedono gli inquirenti.