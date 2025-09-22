Il tribolo fa "tribolare" i ciclisti romani

"Tribolo", di nome e di fatto. Sia come declinazione del verbo "tribolare", che come sostantivo botanico. Il tribulus terrestris è una pianta della famiglia delle Zygophyllaceae, apparentemente innocua, che nasconde però semi pungenti e acuminati. Hanno la peculiare prerogativa di crescere spesso vicino alle piste ciclabili, disseminando la già faticosa vita di chi si muove in bicicletta in città di chiodini naturali in grado di forare qualsiasi copertone e camera d'aria.