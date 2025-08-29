Il sindaco Sala accelera sulla nuova sede del Leoncavallo

È attraverso un bando pubblico che Palazzo Marino vuole assegnare una nuova casa al Leoncavallo. Il Comune di Milano avrebbe deciso di dare al centro sociale gratuitamente un capannone in via San Dionigi, zona Corvetto. La Giunta ha già stabilito le linee guida da adottare per l'assegnazione della struttura. I cittadini del quartiere hanno già manifestato il loro disappunto. Chi si aggiudica li bando potrà restare nella struttura per 90 anni. In "In 7-8 giorni hanno fatto già il bando. Questa velocità non viene riservata ai milanesi quando chiedono un certificato, un documento", protesta Riccardo De Corato, vicepresidente della commissione Affari costituzionali della Camera ed ex vicesindaco delle giunte di centrodestra milanesi.