Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
DOPO LO SFRATTO

Il sindaco Sala accelera sulla nuova sede del Leoncavallo

La Giunta ha già stabilito le linee guida da adottare per l'assegnazione del capannone di via San Dionigi, zona Corvetto

di Davide Loreti
29 Ago 2025 - 20:28
01:44 

È attraverso un bando pubblico che Palazzo Marino vuole assegnare una nuova casa al Leoncavallo. Il Comune di Milano avrebbe deciso di dare al centro sociale gratuitamente un capannone in via San Dionigi, zona Corvetto. La Giunta ha già stabilito le linee guida da adottare per l'assegnazione della struttura. I cittadini del quartiere hanno già manifestato il loro disappunto. Chi si aggiudica li bando potrà restare nella struttura per 90 anni. In "In 7-8 giorni hanno fatto già il bando. Questa velocità non viene riservata ai milanesi quando chiedono un certificato, un documento", protesta Riccardo De Corato, vicepresidente della commissione Affari costituzionali della Camera ed ex vicesindaco delle giunte di centrodestra milanesi.

via leoncavallo
video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri