Il sindaco di Udine non vuole Italia-Israele in città

C'e' una partita di calcio da giocare, a Udine, il 14 ottobre prossimo, e vale per la qualificazione ai mondiali 2026. Le squadre in campo portano il nome dell'Italia e di Israele. E qui riscoppia la polemica. Opportuno giocarla con tutto quello che sta succedendo a gaza? Per il sindaco di udine Alberto Felice De Toni no. propone di rinviare la partita per recuparlra in una stuazione piu' calma anche perche' potrebbero sorgere, sottolinea, problemi di ordine pubblico.

