FISSATA per IL 14 OTTOBRE

Il sindaco di Udine non vuole Italia-Israele in città

Opportuno giocarla con tutto quello che sta succedendo a Gaza? Per il sindaco di udine Alberto Felice De Toni no

di Enrico Laurelli
01 Set 2025 - 20:15
01:43 

C'e' una partita di calcio da giocare, a Udine, il 14 ottobre prossimo, e vale per la qualificazione ai mondiali 2026. Le squadre in campo portano il nome dell'Italia e di Israele. E qui riscoppia la polemica. Opportuno giocarla con tutto quello che sta succedendo a gaza? Per il sindaco di udine Alberto Felice De Toni no. propone di rinviare la partita per recuparlra in una stuazione piu' calma anche perche' potrebbero sorgere, sottolinea, problemi di ordine  pubblico. 
 

