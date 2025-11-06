Il sindaco di Roma Gualtieri consegna la Lupa Capitolina a De Niro

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha conferito a Robert De Niro la Lupa Capitolina, massima onorificenza della città, durante una cerimonia in Campidoglio. "Roma rende omaggio a un artista straordinario, capace di attraversare generi ed epoche, con una versatilità che ha fatto scuola nel cinema contemporaneo", ha dichiarato il primo cittadino. "Ringrazio il sindaco e la città di Roma per questo incredibile onorificenza. Roma è più di una città, è un'opera d'arte vivente", ha detto De Niro. "Ogni strada, ogni pietra, ogni pasto racconta una storia. Essere riconosciuti qui, in un luogo che ha dato così tanto al mondo alla cultura, al cinema, alla bellezza, è davvero commovente. La mia famiglia ha radici in Italia, quindi questo riconoscimento ha per me un significato personale", ha aggiunto.