Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
CERIMONIA IN CAMPIDOGLIO

Il sindaco di Roma Gualtieri consegna la Lupa Capitolina a De Niro

È la massima onorificenza della città

06 Nov 2025 - 18:22
01:36 

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha conferito a Robert De Niro la Lupa Capitolina, massima onorificenza della città, durante una cerimonia in Campidoglio. "Roma rende omaggio a un artista straordinario, capace di attraversare generi ed epoche, con una versatilità che ha fatto scuola nel cinema contemporaneo", ha dichiarato il primo cittadino. "Ringrazio il sindaco e la città di Roma per questo incredibile onorificenza. Roma è più di una città, è un'opera d'arte vivente", ha detto De Niro. "Ogni strada, ogni pietra, ogni pasto racconta una storia. Essere riconosciuti qui, in un luogo che ha dato così tanto al mondo alla cultura, al cinema, alla bellezza, è davvero commovente. La mia famiglia ha radici in Italia, quindi questo riconoscimento ha per me un significato personale", ha aggiunto.

video evidenza
robert de niro
roberto gualtieri