Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
DI PRIMA MATTINA

Il sindaco di Macerata Feltria diventa spazzino nei weekend

I cinque dipendenti comunali preposti al verde pubblico non bastano. E così il primo cittadino dà una mano

di Rossella Ivone
07 Set 2025 - 20:16
01:32 

Raccoglie cartacce, scova mozziconi, monitora la pulizia di parchi e aiuole: il solerte dipendente del Comune di Macerata Feltria (provincia di Pesaro-Urbino) in realtà è... il sindaco. Nei giorni festivi, in tuta da lavoro e ramazza, percorre in lungo e in largo le strade della sua città e pulisce. I cinque dipendenti comunali preposti al verde pubblico e alla manutenzione delle strade non bastano, e così gli amministratori danno una mano come possono. Non è il solo a "sporcarsi le mani" per il bene pubblico: di prima mattina, nei weekend, non è difficile vedere con lui consiglieri comunali e qualche assessore.

sindaco
video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri