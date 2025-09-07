Il sindaco di Macerata Feltria diventa spazzino nei weekend

Raccoglie cartacce, scova mozziconi, monitora la pulizia di parchi e aiuole: il solerte dipendente del Comune di Macerata Feltria (provincia di Pesaro-Urbino) in realtà è... il sindaco. Nei giorni festivi, in tuta da lavoro e ramazza, percorre in lungo e in largo le strade della sua città e pulisce. I cinque dipendenti comunali preposti al verde pubblico e alla manutenzione delle strade non bastano, e così gli amministratori danno una mano come possono. Non è il solo a "sporcarsi le mani" per il bene pubblico: di prima mattina, nei weekend, non è difficile vedere con lui consiglieri comunali e qualche assessore.