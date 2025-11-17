Logo Tgcom24
Cronaca
due persone ancora disperse

Il sindaco di Gorizia a Tgcom24: "Ancora pericolo di nuovi distacchi e smottamenti"

Rodolfo Ziberna fa un primo bilancio del maltempo e spiega come stanno agendo i soccorritori

17 Nov 2025 - 14:48
04:25 

Il primo cittadino di Gorizia fa un bilancio dei danni provocati dal maltempo e spiega come si stanno svolgendo le operazioni di ricerca dei due dispersi.

video evidenza