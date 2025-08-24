Il sindaco di Cervia a Tgcom24: "C'è stata una tromba marina ma l'obiettivo è il ritorno lampo alla normalità"

Il primo cittadino di Cervia Mattia Missiroli racconta a TgCom24 i disagi provocati dal maltempo nel suo centro: "Si è abbattuta su di noi una tromba marina. Siamo una città giardino. Il primo problema sono gli alberi caduti". Il sindaco tuttavia spera in una ripartenza lampo per il paese: "Ci stiamo rimboccando le maniche".