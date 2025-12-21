Il Sicilia Express ha portato i fuorisede a casa per Natale

Un viaggio lungo l’Italia, ma soprattutto un ritorno alle proprie radici. È arrivato a Palermo il Sicilia Express, il treno speciale voluto dalla Regione Siciliana, insieme a Ferrovie dello Stato, per contrastare il caro-voli. Partito da Torino ha portato a casa oltre 550 siciliani fuori sede: studenti, lavoratori, famiglie. Tutti con una valigia e la stessa attesa: riabbracciare i propri cari.