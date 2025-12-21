Logo Tgcom24
Il Sicilia Express ha portato i fuorisede a casa per Natale

Studenti, lavoratori, famiglie, partiti da Torino, sono arrivati a Palermo per trascorrere le Feste in famiglia a bordo del treno speciale della Regione

di Federica Terrana
21 Dic 2025 - 20:49
01:31 

Un viaggio lungo l’Italia, ma soprattutto un ritorno alle proprie radici. È arrivato a Palermo il Sicilia Express, il treno speciale voluto dalla Regione Siciliana, insieme a Ferrovie dello Stato, per contrastare il caro-voli. Partito da Torino ha portato a casa oltre 550 siciliani fuori sede: studenti, lavoratori, famiglie. Tutti con una valigia e la stessa attesa: riabbracciare i propri cari.

natale 2025
video evidenza
palermo