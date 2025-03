Il segreto del cappuccino più buono del mondo

Chi lo chiede con tanta schiuma, chi con tanto caffè... chi con la polvere di cioccolato. Ma come deve essere il cappuccino più buono del mondo? Chiara Bergonzi ha cominciato come molti ragazzi a fare la barista a 18 anni, una passione che pian piano l'ha portata ad essere la vincitrice per tre anni consecutivi del campionato italiano di "Latte Art", è stata Vice Campionessa mondiale a Melbourne nel 2014