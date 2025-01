Il Robin Hood degli affitti colpisce anche Bologna

"Abbiamo trovato il biglietto con rivendicazioni e la vetrina imbrattata di rosso con la scritta 'Stop Airbnb' a firma Robin Hood". La vetrina di via Guerrazzi, in pieno centro a Bologna, è stata presto ripulita ma quel messaggio scritto con lo spray rosso resterà a lungo nella memoria. La protesta nazionale contro gli affitti brevi è passata anche da Bologna, la città universitaria dove trovare una casa in locazione a prezzi accessibili è sempre più un'impresa, non solo per gli studenti.