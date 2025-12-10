Il procuratore di Caltanissetta: "La pista nera per le stragi del '92 vale zero"

Non c'è invece alcun dubbio sull'isolamento di Falcone e Borsellino e sulla loro sovraesposizione. Sembra poi sgonfiarsi la cosiddetta pista nera, quella che portava al terrorista Stefano delle Chiaie. "Vale zero tagliato", afferma De Luca. E così ci si chiede se fosse solo un'ipotesi d'indagine errata o piuttosto un tentativo di depistaggio.