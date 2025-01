Il primo post di Cecilia Sala: "Mai pensato che sarei stata a casa oggi"

"Non ho mai pensato, in questi 21 giorni, che sarei stata a casa oggi. Grazie". Così Cecilia Sala nel suo primo post su X dopo il rilascio dalla prigione di Evin a Teheran postando la fotografia di quando scende dalla scaletta dell'aereo e abbraccia il compagno Daniele Rainieri. Verrà trasmessa in Procura, a Roma, una informativa con il verbale di audizione di Cecilia Sala, sentita ieri dai carabinieri del Ros per alcune ore all'aeroporto di Ciampino dopo il ritorno dall'Iran. Quando l'incartamento sarà a disposizione dei pm di piazzale Clodio si valuterà un 'eventuale apertura di un fascicolo di indagine in base a quanto contenuto nell'informativa.