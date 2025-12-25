Logo Tgcom24
LA MESSA DI NATALE

Il Papa: "Dio si fa uomo per liberarci da ogni schiavitù"

Papa Leone XIV ha presieduto la sua prima messa della Notte di Natale. "Mentre un'economia distorta induce a trattare gli uomini come merce, Dio si fa simile a noi rivelando l'infinita dignità di ogni persona"

di Fabio Marchese Ragona
25 Dic 2025 - 07:32
