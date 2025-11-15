Il Papa a registi e attori: "Il cinema in pericolo, va sostenuto"

Da Hollywood al Vaticano, una mattina da Oscar per Papa Leone ha ricevuto in udienza il mondo del cinema: ci sono i nostri Matteo Garrone, Giuseppe Tornatore, Monica Bellucci, ma anche star mondiali come Cate Blanchett e registi come Spike Lee, Gus van Sants ed Emir Kusturica. "Siate testimini di speranza, bellezza e verità, ha chiesto leone nel suo discorso, promuovere la dignità umana è nel potere del buon cinema e di chi ne è autore e protagonista. Non abbiate paura del confronto con le ferite del mondo. Difende il lavoro dei cineasti di fronte alla minaccia dell'intelligenza artificiale".