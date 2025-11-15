Il Papa a registi e attori: "Il cinema in pericolo, va sostenuto"

Presenti star mondiali come Cate Blanchett e registi come Spike Lee, Gus van Sants ed"Emir Kusturicadi Fabio Marchese Ragona
Da Hollywood al Vaticano, una mattina da Oscar per Papa Leone ha ricevuto in udienza il mondo del cinema: ci sono i nostri Matteo Garrone, Giuseppe Tornatore, Monica Bellucci, ma anche star mondiali come Cate Blanchett e registi come Spike Lee, Gus van Sants ed Emir Kusturica. "Siate testimini di speranza, bellezza e verità, ha chiesto leone nel suo discorso, promuovere la dignità umana è nel potere del buon cinema e di chi ne è autore e protagonista. Non abbiate paura del confronto con le ferite del mondo. Difende il lavoro dei cineasti di fronte alla minaccia dell'intelligenza artificiale".