Il padre di Martina Voce: "Andrò al processo con mia figlia"

“Kumar è in galera, io vado al processo con mia figlia, lo abbiamo trattato come un figlio, lo abbiamo tenuto in casa nostra, voglio vedere se ha il coraggio di guardarci”. Parla così Carlo Voce, padre di Martina, la giovane gravemente ferita a coltellate dall'ex fidanzato a Oslo. Martina fa fatica a parlare, ma dopo 5 operazioni, la più delicata alla lingua, può distinguere i gusti, racconta ancora il padre della giovane. “Ieri le hanno messo in bocca delle schiume che contribuiscono a ricostruire i nervi facciali”.