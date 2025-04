Il mondo ai piedi di San Pietro, le delegazioni da tutto il mondo

Gli occhi sono puntati su Donald e Melania Trump, tra gli ospiti più attesi. Siedono in prima fila, ed è la first lady, cattolica, a sussurrare nell'orecchio del marito presidente nel momento dello scambio di un segnale di pace: "Stringi tu la mano per primo". Accanto - in ordine alfabetico francese, lingua della diplomazia - ci sono i leader di Estonia e Finlandia, Emmanuel Macron con la consorte Brigitte e il presidente ucraino, grazie ai cambi di posto dell'ultimo minuto. Anche Zelensky e la moglie Olena infatti sono in prima fila - non era previsto - insieme ai sovrani cattolici: Felipe e Letizia di Spagna, i reali del Belgio e del Principato di Monaco. I non cattolici, come Svezia, Norvegia e William d'Inghilterra più indietro.