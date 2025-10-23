Il ministro Bernini in Giordania accoglie altri 49 studenti palestinesi

Gli atenei interessati sono: Università di Perugia con 5 studenti; Università di Parma con 4 studenti; 3 studenti saranno accolti, rispettivamente, da La Sapienza di Roma, Milano-Bicocca, Napoli Parthenope, Università di Torino e Federico II di Napoli. L'Università di Catania, Università di Udine, Roma Tor Vergata, Università per Stranieri di Siena, Università di Brescia, Università di Padova, Università di Camerino, Università di Urbino Carlo Bo e Piemonte Orientale ospiteranno, ognuna, due studenti. L'Università di Ferrara, Università di Pavia, Università di Bergamo, Università dell’Insubria, Università di Modena e Reggio Emilia, Università per Stranieri di Perugia e Politecnico di Torino accoglieranno, rispettivamente, uno studente.