Un trasferimento complesso

Il Leoncavallo rifiuta il trasloco

La nuova sede proposta dal Comune di Milano in zona Corvetto non sarebbe, stando a chi ha diramato il comunicato ufficiale, "all'altezza della storia del centro sociale"

di Rossella Ivone
13 Set 2025 - 19:31
01:31 

Questo trasloco non s'ha da fare. Il Gran rifiuto del Leoncavallo all'offerta del Comune per una nuova sede in via San Dionigi, zona Corvetto a Milano, è arrivato attraverso un comunicato. Il centro sociale- sfrattato dalla sede di via Wattau- non intende accettare la proposta di Palazzo Marino perché non è all'altezza della sua "storia e dei desiderata di quella parte di città che ha manifestato sabato".

