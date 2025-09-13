Il Leoncavallo rifiuta il trasloco

Questo trasloco non s'ha da fare. Il Gran rifiuto del Leoncavallo all'offerta del Comune per una nuova sede in via San Dionigi, zona Corvetto a Milano, è arrivato attraverso un comunicato. Il centro sociale- sfrattato dalla sede di via Wattau- non intende accettare la proposta di Palazzo Marino perché non è all'altezza della sua "storia e dei desiderata di quella parte di città che ha manifestato sabato".