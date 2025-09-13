Il Leoncavallo rifiuta il trasloco

La nuova sede proposta dal Comune di Milano in zona Corvetto non sarebbe, stando a chi ha diramato il comunicato ufficiale, "all'altezza della storia del centro sociale"di Rossella Ivone
Questo trasloco non s'ha da fare. Il Gran rifiuto del Leoncavallo all'offerta del Comune per una nuova sede in via San Dionigi, zona Corvetto a Milano, è arrivato attraverso un comunicato. Il centro sociale- sfrattato dalla sede di via Wattau- non intende accettare la proposta di Palazzo Marino perché non è all'altezza della sua "storia e dei desiderata di quella parte di città che ha manifestato sabato".
