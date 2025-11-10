Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
IL CASO

Il giallo del postino di Gorizia: la compagna accusata di omicidio"e occultamento di cadavere

Indagato anche il fratello della donna legata a Vito Mellazira

10 Nov 2025 - 15:49
01:30 

Alcuni resti umani sono stati trovati nel giardino della villetta di Sagrado (Gorizia) di proprietà di Vito Mezzalira. Gli accertamenti anatomopatologici dovranno ora accertare se appartengono all'ex postino scomparso nel 2019 all'età di 70 anni. Lo riporta il sito de Il Piccolo. Coordinati dalla titolare dell'indagine, la pm Giulia Cappella della Procura di Gorizia, ieri una trentina di uomini tra carabinieri del Reparto operativo-Nucleo investigativo del Comando provinciale di Gorizia, vigili del fuoco di Gorizia e altro personale di supporto, erano tornati a scandagliare l'abitazione e il terreno circostante a quasi due anni di distanza dall'ultimo sopralluogo. Il ritrovamento dei resti - spiega il quotidiano - è stato reso possibile dall'impiego del georadar e di unità cinofile. La convivente di Mezzalira e il fratello di lei, sono indagate per omicidio e soppressione di cadavere

gorizia