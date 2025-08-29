Logo Tgcom24
Cronaca
ATTIVISTA E FUMETTISTA

Il gesto di Beatrice: "Taglio i miei lunghi capelli per donarli ai malati oncologici"

La 21enne di Cologno Monzese ha regalato la cosa che più"le piace di sé per strappare un sorriso a chi sta vivendo un momento difficile

di Luca Amodio
29 Ago 2025 - 21:23
01:32 

"Prima avevo i capelli fino a giù. Adesso li ho tagliati, ma per una giusta causa: li ho donati alle persone che affrontano una malattia". E il regalo di Beatrice Tassone, 21enne di Cologno Monzese, per chi sta combattendo un tumore. Già nota per il suo manga "Essere Bea" con cui ha raccontato le sfide di una persona con autismo e albinismo, Beatrice - attivista e fumettista - ha deciso di regalare la cosa che più le piace di sé per strappare un sorriso a chi sta vivendo un momento difficile della vita e sta perdendo i capelli a causa delle cure oncologiche. "Cerco di fare il mio piccolo per fare felici le persone, è molto soddisfacente dal punto di vista personale", dice Beatrice.

