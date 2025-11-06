Il corso di autodifesa dalle suore: "Così aiutiamo le donne"

Difendersi da sole. L'antidoto a un mondo sempre più insicuro per molte donne. Per questo il corso di autodifesa organizzato a Bibbiano (Reggio Emilia) dalle suore dell'istituto figlie di Maria ausiliatrice è andato subito sold out: oltre 100 richieste per 60 posti. "Non ci aspettavamo questa adesione così massiccia. Dalla grande adesione abbiamo accolto un bisogno" dice suor Paola della Ciana, direttrice dell'istituto. Quattro lezioni completamente gratuite, ogni mercoledì, nella palestra dell'istituto delle salesiane aperte a tutte le over 14. Anche l'istruttore ha deciso di insegnare gratuitamente. "Daremo consigli suggerimenti e qualche azione tecnica per mettersi in sicurezza" dice Ettore Franzoni, istruttore di judo e difesa personale.