Cronaca
Lombardia
Varese

Il caso di Brinzio: ladri anche durante un funerale

Il borgo del Varesotto da 800 abitanti preso di mira dai malviventi

di Paola Miglio
10 Nov 2025 - 19:39
Il sindaco Massimo Piccinelli: "Agiscono in pieno giorno, anche con la gente presente nelle abitazioni"

