Il benzinaio collezionista: la stazione di servizio è un museo vintage

Maurizio Malnati gestisce da decenni un distributore unico: vinili, radio d'epoca, walkie talkie, grammofono e impianto Grundig del 1978. "Una passione da bambino"

di Stella Carrara
08 Ott 2025 - 19:58
01:35 

In una via del centro di Varese c'è un distributore di benzina diverso dagli altri, quello gestito da decenni da Maurizio Malnati. Quando entriamo nel suo ufficio vediamo una collezione di vinili che raccontano decenni di musica, con i più grandi nomi del panorama italiano e non solo. Lp, ma anche radio e walkie talkie d'epoca, vecchie fotografie, un grammofono e un impianto Grundig del 1978. Una stazione di benzina trasformata in un museo vintage dalla passione che Maurizio ha sin da bambino.

