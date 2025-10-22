Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
AMARCORD

Il 1964, l'anno del baby boom

Oltre un milione i neonati, figli del benessere economico degli anni Sessanta

di Massimo Cerri
22 Ott 2025 - 21:05
01:19 

Il 1964 è stato l'anno record delle nascite in Italia: oltre un milione i neonati, figli del benessere economico degli anni Sessanta. Gli italiani hanno fiducia nel futuro e il baby boom ne è la conseguenza.

video tg