Cronaca
si chiamava aurora Livoli

Identificata la donna trovata morta a Milano

Si chiamava Aurora Livoli, aveva 19 anni ed era di Latina. La svolta dopo la diffusione delle immagini delle ultime ore di vita

di Davide Loreti
30 Dic 2025 - 20:36
01:28 
milano
video evidenza