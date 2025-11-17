Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
MALTEMPO

I soccorsi con i gommoni a Romans d'Isonzo (Gorizia)

In corso le operazioni di soccorso a Versa, frazione di Romans d'Isonzo, nel Goriziano

17 Nov 2025 - 11:56
01:10 
video evidenza