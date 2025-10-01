Logo Tgcom24
I pro-Pal bloccano la stazione a Napoli

L'iniziativa è scattata dopo l'annuncio dell'inizio dell'abbordaggio israeliano a navi della Flotilla

01 Ott 2025 - 22:02
00:35 
flotilla
napoli
video evidenza

