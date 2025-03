I genitori di Saman: "Non l'abbiamo uccisa noi"

La madre di Saman ha parlato per la prima volta e piangendo ha detto di non esser stata lei a uccidere la figlia. Il padre ha confermato che lui e la moglie non c'entrano, che entrambi l'hanno "vista svanire nel buio" del vialetto davanti a casa e che i responsabili, secondo lui, sono lo zio e i cugini. Padre e madre, poi, hanno smentito le parole del figlio minore e fratello di Saman, l'accusatore dei suoi stessi familiari. I racconti si aggrovigliano e si contraddicono al termine delle dichiarazioni dei tre principali imputati e del testimone chiave dell'accusa, sentiti nel processo di appello.