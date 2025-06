I genitori di Chiara Poggi a Tgcom24: "La sua borsetta? Nessun segreto, mai stata rubata"

I genitori di Chiara Poggi parlano, in esclusiva a Tgcom24, delle ultime indiscrezioni sul delitto di Garlasco. "La borsetta di Chiara non è mai stata rubata - dice il papà - Meglio chiarire subito: non conteneva nessun segreto che qualche giornalista ha messo in dubbio". E ancora: "Le cose che si dicono lasciano il tempo che trovano. Ormai a Garlasco vengono fuori più testimoni che abitanti". Anche la mamma di Chiara tiene a precisare alcuni passaggi: "Alle Bozzole (il santuario, ndr) Chiara non ci andava, non le frequentava. L'unica volte che andava era il lunedì di Pasqua, come fanno tutti, perché è tradizione.