I "furbetti" delle borse di studio: oltre un milione di euro percepiti senza diritto

Ben 334 le persone denunciate, italiane ma soprattutto straniere,"per lo più bengalesi, iraniani e camerunensidi Alessandra Rolla
C'è lo studente indiano che vidimava le richieste con timbri del consolato fasulli e quello pakistano che diceva di pagare un affitto salato e invece viveva a casa dello zio. Documenti contraffatti, identità inventate, certificazioni dei redditi dimezzate: per ottenere i contributi, i "furbetti" delle borse di studio hanno frodato lo Stato italiano, sottraendo oltre un milione di euro dalle casse pubbliche.
È quanto emerge dai controlli effettuati dal ministero dell'Università e dalla guardia di finanza tra gennaio 2024 e agosto 2025. L'operazione ha interessato 967 interventi su tutto il territorio nazionale su più di 5 milioni di borse di studio da assegnare, e ha permesso di bloccare 900mila euro prima dell'erogazione. Sono 334 le persone denunciate, italiane ma soprattutto straniere, per lo più bengalesi, iraniani e camerunensi, che con la loro condotta hanno tolto a ragazzi meritevoli la possibilità di frequentare un ateneo.
