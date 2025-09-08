I "furbetti" delle borse di studio: oltre un milione di euro percepiti senza diritto

È quanto emerge dai controlli effettuati dal ministero dell'Università e dalla guardia di finanza tra gennaio 2024 e agosto 2025. L'operazione ha interessato 967 interventi su tutto il territorio nazionale su più di 5 milioni di borse di studio da assegnare, e ha permesso di bloccare 900mila euro prima dell'erogazione. Sono 334 le persone denunciate, italiane ma soprattutto straniere, per lo più bengalesi, iraniani e camerunensi, che con la loro condotta hanno tolto a ragazzi meritevoli la possibilità di frequentare un ateneo.