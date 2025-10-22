Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Più di 2 km e mezzo

Guiness world records, a Scandiano "La Tavolata più lunga del mondo"

È stata imbandita con i prodotti di eccellenza della tradizione reggiana

di Alessandra Rolla
22 Ott 2025 - 19:46
01:31 

L'ufficialità è appena arrivata dal Guiness world records. Ecco la tavolata più lunga del mondo. Più di 2 km e mezzo di persone sedute a pranzo. Per l'esattezza misura 2649,06 metri, certificati alla presenza di un notaio con tanto di strumento di precisione, la ruota meccanica con contatore integrato. Con questa impresa l'Italia batte la Francia, che deteneva il record di 2.560 metri, superandola di 89 cm. A realizzarla è stato Scandiano, un piccolo paese in provincia di Reggio Emilia, lo scorso settembre. In sole 48 ore hanno allestito tutto, tovaglia compresa. L'idea è di un idraulico di 72 anni, Laurenti Marastoni, che qui tutti chiamano Lauri, presidente di una associazione di volontari, "Gli amici dell'aia". È riuscito a mettere insieme circoli e parrocchie. Gnocco fritto, prosciutto e formaggi. La chilometrica tavola è stata imbandita con i prodotti di eccellenza della tradizione reggiana. 

  

 
 

video tg