Guiness world records, a Scandiano "La Tavolata più lunga del mondo"

L'ufficialità è appena arrivata dal Guiness world records. Ecco la tavolata più lunga del mondo. Più di 2 km e mezzo di persone sedute a pranzo. Per l'esattezza misura 2649,06 metri, certificati alla presenza di un notaio con tanto di strumento di precisione, la ruota meccanica con contatore integrato. Con questa impresa l'Italia batte la Francia, che deteneva il record di 2.560 metri, superandola di 89 cm. A realizzarla è stato Scandiano, un piccolo paese in provincia di Reggio Emilia, lo scorso settembre. In sole 48 ore hanno allestito tutto, tovaglia compresa. L'idea è di un idraulico di 72 anni, Laurenti Marastoni, che qui tutti chiamano Lauri, presidente di una associazione di volontari, "Gli amici dell'aia". È riuscito a mettere insieme circoli e parrocchie. Gnocco fritto, prosciutto e formaggi. La chilometrica tavola è stata imbandita con i prodotti di eccellenza della tradizione reggiana.