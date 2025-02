Guarda giurata uccide ladro, la figlia: "Mio padre è stato un uomo coraggioso"

"Mio padre è stato un uomo coraggioso, non si è voltato di spalle a chi chiedeva aiuto". Sono parole di incoraggiamento quelle che Laura rivolge al padre Antonio Micarelli, la guardia giurata indagata per omicidio volontario. Giovedì sera - richiamato dai rumori che provenivano dall'appartamento vicino - ha sorpreso una banda di 4 persone che tentava di smurare la cassaforte dopo aver legato la proprietaria. Almeno una decina di colpi esplosi, in aria, con la pistola glock di ordinanza. Tre malviventi si danno alla fuga in auto - tentando di investirlo in retromarcia, secondo il racconto di Micarelli - mentre il quarto fugge a piedi. Antonio Ciurciumel, 24 anni, rumeno ma residente alle porte di Roma, viene raggiunto da un colpo fatale alla testa.