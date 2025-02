L'incendio nello stabilimento Inalca di Reggio Emilia è sotto controllo ma non ancora spento. Danni anche ad altre aziende. Le fiamme hanno fuso le tapparelle dei palazzi confinanti. Evacuata la zona, della fabbrica restano solo macerie. Non ci sarebbero intossicati ma l'appello è di tenere le finestre chiuse. Si indaga sulle cause. Aiuti per gli oltre 200 lavoratori.