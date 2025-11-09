Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
tre vittime

Grave incidente sulla tangenziale sud di Bergamo: le immagini dall'alto

Nello schianto, avvenuto alle 7:30 all'altezza dello svincolo di Stezzano,"sono rimaste coinvolte due automobili e un furgoncino. L'impatto causato probabilmente da un sorpasso azzardato

09 Nov 2025 - 16:45
02:40 
bergamo
incidente
video evidenza