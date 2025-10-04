Logo Tgcom24
Grande manifestazione per Gaza a Roma

Imponente la macchina della sicurezza, che ha blindato tutto il percorso del corteo organizzato da associazioni e comunità palestinesi in Italia

di Beatrice Bortolin
04 Ott 2025 - 18:58
01:25 

Grande manifestazione per Gaza a Roma. Il corteo è partito alle 14:25 da piazzale Ostiense. Blindati alcuni luoghi sensibili, come il ghetto ebraico, e la sede della FAO, dove qualche giorno fa un attivista aveva strappato la bandiera di Israele. Oggi sono stati tolti tutti i vessilli.

Imponente la macchina della sicurezza, che ha blindato tutto il percorso del corteo organizzato da associazioni e comunità palestinesi in Italia. I controlli sono iniziati da ieri, a ogni ingresso in città, caselli autostradali, stazioni e aeroporti. Fermati due pullman e un’auto con a bordo aste di legno, spranghe di metallo, maschere antigas e abiti per travisarsi. Sessanta le persone fermate e identificate, alcune sono state sottoposte a foglio di via.

