Imponente la macchina della sicurezza, che ha blindato tutto il percorso del corteo organizzato da associazioni e comunità palestinesi in Italiadi Beatrice Bortolin
Grande manifestazione per Gaza a Roma. Il corteo è partito alle 14:25 da piazzale Ostiense. Blindati alcuni luoghi sensibili, come il ghetto ebraico, e la sede della FAO, dove qualche giorno fa un attivista aveva strappato la bandiera di Israele. Oggi sono stati tolti tutti i vessilli.
Imponente la macchina della sicurezza, che ha blindato tutto il percorso del corteo organizzato da associazioni e comunità palestinesi in Italia. I controlli sono iniziati da ieri, a ogni ingresso in città, caselli autostradali, stazioni e aeroporti. Fermati due pullman e un’auto con a bordo aste di legno, spranghe di metallo, maschere antigas e abiti per travisarsi. Sessanta le persone fermate e identificate, alcune sono state sottoposte a foglio di via.
