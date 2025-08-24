Gondola si ribalta a Venezia, turisti finiscono "a mollo" in un canale

"Bagno" non previsto per alcuni turisti che erano a bordo di una gondola a Venezia. La classica imbarcazione a remi si è sbilanciata, forse a causa di un movimento improvviso dei passeggeri per scattare dei selfie o per girare dei video e le persone a bordo sono finite tutte a mollo in un canale. I passeggeri e il gondoliere si sono dovuti aggrappare alle barche ormeggiate o alle grate di alcune finestre dei palazzi a pelo d'acqua per riuscire a tornare a riva. I video girati da chi ha assistito al "tuffo" hanno fatto subito il giro dei social.