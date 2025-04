Gli ultimi ricoveri e la salute di Papa Francesco

Era il 4 luglio del 2021 quando si sottopose a un intervento chirurgico programmato a causa di una stenosi diverticolare del colon. Il 29 marzo del 2023 - quasi un paio d'anni dopo l'operazione al colon - venne ricoverato al Gemelli per una "brutta polmonite", come lui stesso l'aveva descritta. "La morte non l'ho vista ma l'ho vista venire. È brutta eh!", le parole di Papa Francesco dopo le dimissioni.