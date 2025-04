Davanti a un'opera di Giampiero Romanò non si ammira la propria immagine ma la sua creatività. Da artigiano brianzolo che restaura cornici di specchi antichi, ad artista di opere in mostra a Dubai, New York, Londra; la nuova vita del restauratore dopo l'incontro con l'artista Maurizio Cattelan e il fotografo Pierpaolo Ferrari.