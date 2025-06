Gli italiani riscoprono la montagna

Stimolanti e piene di opportunità, ma anche caotiche e soprattutto colpite dal carovita: le grandi città, come Milano e Roma, sembrano non essere più particolarmente attrattive per gli italiani che, invece, riscoprono la montagna. Lo dimostrano i dati del Rapporto Montagne 2025: tra il 2019 e il 2023, il saldo tra ingressi e uscite della popolazione montana è tornato positivo. Si inverte così il fenomeno dello spopolamento dei piccoli borghi delle aree interne, soprattutto al Nord e al Centro, con alcuni comuni in cui è in lieve ripresa anche la natalità.