Due italiani su tre scelgono proprio i fiori per ricordare chi non c'è più

Gli italiani nei cimiteri per omaggiare i propri cari

Nei giorni dedicati alla festa di Ognissanti e alla commemorazione dei defunti

di Emanuela Vernetti
02 Nov 2025 - 14:43
01:24 

Crisantemi, garofani, rose e ciclamini. Quella "corrispondenza degli amorosi sensi", di cui ha scritto Foscolo per celebrare il legame tra i vivi e morti, ha i colori e i profumi del florovivaismo made in Italy. Nei giorni dedicati alla festa di Ognissanti e alla commemorazione dei defunti, gli italiani, 32 milioni secondo Coldiretti, tornano nei cimiteri per omaggiare i propri cari portando in dono fiori recisi e piante in vaso. Due italiani su tre scelgono proprio i fiori per ricordare chi non c'è più.

