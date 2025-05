Gli agostiniani, la famiglia di Papa Leone XIV

"Siamo entusiasti e capiamo il peso di questo impegno per il nostro confratello che ora è papa Leone XIV". Esordisce così a Tgcom24 padre Pasquale Cormio, il rettore dei frati agostiniani a Roma, che ricorda di Robert Prevost "la grande disponibilità all'ascolto, al dialogo, all'attenzione verso le persone". E la chiesa di Sant'Agostino in via della Scrofa è già diventata meta di pellegrinaggio.