Giustizia lenta, il magistrato Castelli a Tgcom24: "Col Pnrr situazione migliorata, ma non basta"

La giustizia italiana è afflitta da lentezza cronica, come sappiamo. "Questa situazione deriva da vari fattori: abbiamo un numero di giudici limitato e una cronica mancanza di personale amministrativo. Però bisogna andare oltre i luoghi comuni. In dieci anni le pendenze nel civile, che è il settore più delicato perché incide sulla competitività del Paese, si sono dimezzate: da 5 milioni sono passate a 2 milioni d 300mila. Non solo: con il Pnrr Giustizia, che si chiuderà nel giugno 2026, la situazione è migliorata. Anche se non è ancora soddisfacente". Lo ha detto il magistrato Claudio Castelli a Tgcom24.