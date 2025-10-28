Logo Tgcom24
per chiedere le aggravanti

Giulia Cecchettin, la procura conferma il processo d'appello per Filippo Turetta

Nonostante la lunga lettera del giovane alla Corte d'assise in cui annunciava la rinuncia al ricorso

di Gaia Padovan
28 Ott 2025 - 18:49
01:27 

La procura generale di Venezia tira dritto. Il processo di secondo grado a Filippo Turetta si farà, nonostante la sua lunga lettera alla Corte d'assise in cui annunciava la rinuncia al ricorso in appello, e accettava l'ergastolo, senza attenuanti, per l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal rapporto affettivo con la vittima, Giulia Cecchettin, oltre che per sequestro di persona e occultamento di cadavere.

L'intento della procura appare chiaro: procedere con l'appello e ottenere il riconoscimento delle aggravanti della crudeltà e dello stalking, escluse in primo grado tra non poche polemiche.

