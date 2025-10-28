Giulia Cecchettin, la procura conferma il processo d'appello per Filippo Turetta

La procura generale di Venezia tira dritto. Il processo di secondo grado a Filippo Turetta si farà, nonostante la sua lunga lettera alla Corte d'assise in cui annunciava la rinuncia al ricorso in appello, e accettava l'ergastolo, senza attenuanti, per l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal rapporto affettivo con la vittima, Giulia Cecchettin, oltre che per sequestro di persona e occultamento di cadavere.