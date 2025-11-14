Giulia Cecchettin, definitivo l'ergastolo per Filippo Turetta

A due anni dall'omicidio di Giulia Cecchettin si è concluso definitivamente l'iter giudiziario con la conferma dell'ergastolo a Filippo Turetta. "Non esiste una giustizia capace di restituire ciò che è stato tolto - ha commentato il padre della giovane, Gino Cecchettin - ma esiste la consapevolezza che la verità è stata riconosciuta e che le responsabilità sono state pienamente accertate".