FINE DELL'ITER GIUDIZIARIO

Giulia Cecchettin, definitivo l'ergastolo per Filippo Turetta

"Non esiste una giustizia capace di restituire ciò che è stato tolto, ma la verità è stata riconosciuta", ha detto il padre della studentessa

di Paolo Brinis
14 Nov 2025 - 19:14
01:35 

A due anni dall'omicidio di Giulia Cecchettin si è concluso definitivamente l'iter giudiziario con la conferma dell'ergastolo a Filippo Turetta. "Non esiste una giustizia capace di restituire ciò che è stato tolto - ha commentato il padre della giovane, Gino Cecchettin - ma esiste la consapevolezza che la verità è stata riconosciuta e che le responsabilità sono state pienamente accertate".

