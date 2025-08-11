Giugliano, la padrona va in ferie e lo lega alla catena. Ancora un cane abbandonato e morto

Tante telefonate per aiutarlo, i soccorsi inutilidi Emanuela Vernetti
Legato ad una cyclette con una corda di circa 90 cm, vicino a due ciotole vuote e sotto il sole cocente. Dopo due giorni di agonia è morto così un cane di tre anni a Giugliano, vicino Napoli. È morto di stenti dopo essere stato lasciato solo nel cortile di casa dalla padrona partita per le vacanze. A trovarlo sabato pomeriggio sono stati alcuni residenti, che hanno documentato l'ultimo episodio di violenza sugli animali.
La segnalazione è partita sui social, scatenando l'indignazione del web. Ma il clamore non è bastato a salvare l'animale. Nonostante le molte segnalazioni, quando sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e le guardie zoofile dell'Opia non hanno potuto fare più nulla.
L'esposizione prolungata al caldo torrido non ha lasciato scampo al cane, che avrebbe provato a liberarsi. Tanto che sul collo sono state trovare ferite compatibili con il tentativo di sfuggire a quella trappola.
Commenti (0)