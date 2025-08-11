Giugliano, la padrona va in ferie e lo lega alla catena. Ancora un cane abbandonato e morto

Legato ad una cyclette con una corda di circa 90 cm, vicino a due ciotole vuote e sotto il sole cocente. Dopo due giorni di agonia è morto così un cane di tre anni a Giugliano, vicino Napoli. È morto di stenti dopo essere stato lasciato solo nel cortile di casa dalla padrona partita per le vacanze. A trovarlo sabato pomeriggio sono stati alcuni residenti, che hanno documentato l'ultimo episodio di violenza sugli animali.