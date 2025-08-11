Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Un altro animale salvo perché libero in cortile

Giugliano, la padrona va in ferie e lo lega alla catena. Ancora un cane abbandonato e morto

Tante telefonate per aiutarlo, i soccorsi inutili

di Emanuela Vernetti
11 Ago 2025 - 13:23
01:39 

Legato ad una cyclette con una corda di circa 90 cm, vicino a due ciotole vuote e sotto il sole cocente. Dopo due giorni di agonia è morto così un cane di tre anni a Giugliano, vicino Napoli. È morto di stenti dopo essere stato lasciato solo nel cortile di casa dalla padrona partita per le vacanze. A trovarlo sabato pomeriggio sono stati alcuni residenti, che hanno documentato l'ultimo episodio di violenza sugli animali.  

La segnalazione è partita sui social, scatenando l'indignazione del web. Ma il clamore non è bastato a salvare l'animale. Nonostante le molte segnalazioni, quando sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e le guardie zoofile dell'Opia non hanno potuto fare più nulla. 

L'esposizione prolungata al caldo torrido non ha lasciato scampo al cane, che avrebbe provato a liberarsi. Tanto che sul collo sono state trovare ferite compatibili con il tentativo di sfuggire a quella trappola.
 

giugliano
cani
cani abbandonati
video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri