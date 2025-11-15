Adinolfi, proseguono gli scavi sotto la Casa del Jazz

Per il terzo giorno di fila, Lorenzo Adinolfi - il figlio del giudice Paolo, scomparso il 2 luglio del 1994 e di cui non si hanno tracce da trentuno anni - arriva alla Casa del Jazz. Il fiato sospeso, la richiesta di rispettare il dolore della sua famiglia, il silenzio di chi segue, passo dopo passo, gli scavi e le ispezioni nel giardino di questa villa un tempo appartenuta a Enrico Nicoletti - ritenuto il cassiere della banda della Magliana - e che, nei suoi sotterranei, si ipotizza, potrebbe contenere i segreti della scomparsa del magistrato. Lo spazio, in cui sono ricominciati gli accertamenti, non è formalmente sotto sequestro: la sera proseguono i concerti, questa mattina, addirittura, arrivano gli invitati a un matrimonio. L'obiettivo è arrivare a un tunnel che trent'anni fa fu riempito di terra e detriti e che nessuno, fino a ora, ha mai esplorato.