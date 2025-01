Giù dal balcone a Malta, si indaga per violenza domestica

La polizia maltese ipotizza il reato di violenza domestica sulla vicenda della 18enne Claudia Chessa di Arzachena precipitata mercoledì dal balcone di un hotel de La Valletta dove si trovava in vacanza studio con il fidanzato e un amico. "Non mi sono buttata, stavo scappando dall'aggressione del mio fidanzato e l'unica via d'uscita era buttarmi dal balcone", ha detto al padre la ragazza ancora ricoverata al Policlinico della capitale di Malta. Il fidanzato, un 28enne, è stato interrogato dalla polizia e ascoltato in Tribunale, dove è stato multato per abuso di stupefacenti. L'uomo è stato lasciato libero di rientrare in Italia e di tornare ad Arzachena.